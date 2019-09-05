الاكثر مشاهدة - شاهد : الإطاحة بـ‘‘مقيمة’’ في السعودية عقب مداهمة ‘‘صالون تجميل’’ والكشف عن تصرفات صادمة .. ومفاجأة بشأن هويتها (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - وثق مقطع فيديو لحظة قيام عدد من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية مداهمة صالون تجميل مخالف. وأظهر الفيديو الذي وثّقه الإعلامي فيصل العبدالكريم ضبط الجهات المختصة لأجهزة وأدوية طبية لا يحق لصوالين التجميل العمل عليها. وتبين أن الصالون يقدم أعمال تجميل طبية من خلال سيدة مقيمة من الجنسية اللبنانية لا تحمل رخصة أو أي مؤهل، وقَدِمت إلى المملكة بتأشيرة زيارة. وألقت الجهات المختصة القبض على السيدة وجرى التحرز على الأجهزة والإغلاق التحفظي للصالون. Advertisements

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