الاكثر مشاهدة - ورد الآن : أول رد حاسم للملك سلمان على انقلاب الإمارات .. وتكليف هذه الشخصية بمهمة خطيرة في اليمن (الاسم)

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : أول رد حاسم للملك سلمان على انقلاب الإمارات .. وتكليف هذه الشخصية بمهمة خطيرة في اليمن (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف موقع أمريكي متخصص في نشر المعلومات المخابراتية والعسكرية، عن تصعيد مفاجئ وكبير للعاهل السعودي الملك سلمان ابن عبدالعزيز المنزعج من دور الامارات في في اليمن ودعم انقلاب ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“.

وقال موقع "تاكتيكال ريبورت" إن ”العاهل السعودي حل جميع الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية السعودية والإماراتية المكلفة بالتواصل مع القبائل اليمنية“.

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وأكد الموقع أنه وعقب القيام بهذه الخطوة ”أحيا الملك سلمان بن عبدالعزيز مكتبًا عسكريًا سعوديًا مسؤولًا عن العلاقات مع القبائل اليمنية، وعيّن قائد القوات السعودية المشتركة الفريق أول الأمير فهد بن تركي على رأسها“.

ويرى مراقبون بأن ماحدث يأتي في اطار غضب سعودي من دعم الإمارات لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي نفذ انقلاباً على الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من الشهر الماضي.

وفي وقت سابق كشفت وكالة ”رويترز“ عن انزعاج الملك سلمان من الإمارات أقرب الشركاء العرب للمملكة بسبب الحرب في اليمن.

ونقلت الوكالة عن مصدرين يمنيين ومصدر آخر تم اطلاعه على ما دار في الاجتماع إن الإعراب عن انزعاج الملك جاء في محادثة دارت وقائعها يوم 11 أغسطس/ آب مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي يحظى بدعم المملكة.