الاكثر مشاهدة - ورد الآن : المعارك تشتعل في صنعاء ومجزرة حوثية مروعة ومصدر عسكري يكشف ماحدث (تفاصيل طارئة)

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عدن - ياسمين التهامي - سقط أكثر من 15 قتيلا حوثيا اليوم الخميس في هجوم فاشل على مواقع الجيش بحريب نهم شرق العاصمة صنعاء. وقال المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء ان قوات الجيش الوطني تمكنت ظهر اليوم الخميس من صد هجوم عنيف لمليشيا الحوثي في جبهة حريب نهم شرق العاصمة صنعاء. Advertisements وأكد مصدر في اللواء 125 المرابط في المنطقة ، أن أكثر من خمسة عشر قتيل سقطوا في صفوف المليشيات الحوثية ومازالت جثث بعضهم مرمية بعد فرار المليشيات عقب التصدي للهجوم.

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