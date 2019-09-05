الاكثر مشاهدة - عــــــــــاجل : الانتقالي الجنوبي يخسر مدينة جديدة وتحرك مباغت ينهي سيطرته على أهم منطقة مسيطرة على ‘‘العاصمة’’ وهذه أولى (الصور)

شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : الانتقالي الجنوبي يخسر مدينة جديدة وتحرك مباغت ينهي سيطرته على أهم منطقة مسيطرة على ‘‘العاصمة’’ وهذه أولى (الصور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استطاعت مجاميع قبلية من محافظة ابين جنوبي اليمن، اليوم الخميس، 05/أيلول/2019م، التقدم باتجاه مدينة شقره ونصبت نقاط تفتيش غرب المدينة.

وقال سكان محليون وفق ما نقلته صحيفة "عدن الغد"، إن مسلحين من رجال القبائل بمحافظة ابين تقدموا الى منطقة الشيخ عبدالله المطلة على زنجبار عاصمة محافظة أبين.

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ونصب المسلحون من رجال القبائل نقاط تفتيش على طول الخط وانتشروا على جانبيه ورفعوا علم الجمهورية اليمنية..

وقال مصدر قبلي لصحيفة عدن الغد ان رجال القبائل باتوا يسيطرون على مساحة واسعة وقاموا بتأمينها.