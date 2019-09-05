شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة مدوية وسط حشود مليونية الوفاء للإمارات في عدن .. وهذا ما حدث بعد رفع صورة بن زايد وهاني بن... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد عمليات تحشيد واسعة النطاق وعلى كل المستويات.. شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، حشودا هزيلة للغاية استجابة لدعوات اطلقها المجلس الانتقالي الانفصالي التابع للإمارات، لأنصاره في محافظات جنوب الوطن، للتظاهر تعبيرا عن الشكر لدولة الإمارات على دعمها الكامل لمليشيات الانفصال .

وفي فيديو رصده محرر "بويمن" ظهرت الحشود هزيلة للغاية إلى جوار صور ضخمة لمحمد بن زايد وهاني بن بريك وعيدروس الزبيدي، رفعها المنظمون للفعالية .

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الجدير بالذكر أن الإمارات ضخت ملايين الدولارت لأجل الفعالية، وحشدت مليشيات الحزام الأمني بعد أن خلعوا الزي العسكري وارتدوا المدني، وبرغم ذلك غابت الحشود التي كانوا يرجونها.

وتجدر الإشارة إلى أن الانتقالي فقد شعبيته التي كانت في بداية انطلاقته بعد كشف زيف دعاويهم وارتزاقهم، وكذا سقوط الوجه الإرهابي لقياداته وعناصره العسكرية بعد عمليات الذبح التي مارسوها بحق الجنود الاسرى، إضافة إلى عمليات الانتهاكات والجرائم التي ارتكبوها بحق أبناء المحافظات الأخرى، غير الضالع ولحج.