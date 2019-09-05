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عدن - ياسمين التهامي - عاجل:المجلس الانتقالي يصدر بيانا جديدا ومفاجئ للرئيس هادي والسعودية والامارات

أكد اللواء احمد سعيد بن بريك رئيس ما يسمى الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وقوف قيادة المجلس إلى جانب شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.

جاء ذلك في كلمة القاها رئيس جمعية الانتقالي، اليوم الخميس أمام الجماهير المحتشدة في ساحة مليونية الوفاء للإمارات بمديرية المعلا في العاصمة عدن.

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مؤكدا بأن “المجلس الانتقالي يسعى في نهاية المطاف لتحقيق حلم شعب الجنوب في إقامة فيدرالية حديثة ونؤكد لكم انه ضمن ادبياتنا و رؤانا المعمدة بدم الشهداء سنشكل دولة النظام والقانون والعدل من خلال قيام الاقاليم للمحافظات الجنوبية”.

واختتم بالقول،: “نحن بينكم بعد تلك الأزمة والفتنة التي بدأت تنجلي بلقاء وفدنا برئاسة الرئيس الزبيدي في جدة مع القيادة في السعودية بعد ان لبى الدعوة الصادقة الأمينة من قبل خادم الحرمين و ولي عهده للحوار لنكون مع التحالف والرئيس الشرعي في خندق واحد لمواجهة المشروع العربي بعيدا عن امراء الحرب الفاسدين وتحقيق الأهداف التي من اجلها جاء التحالف”.