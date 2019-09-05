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عدن - ياسمين التهامي - ورد الان ...فتحي بن لزرق يكشف عن معركة حاسمة خلال الساعات القادمة لمصلحة هذه القوة"تصريح"

أكد الصحافي الجنوبي، ورئيس تحرير صحيفة" عدن الغد" فتحي بن لزرق، إن قوات هادي قادرة على بسط سيطرتها على كافة أراضي الجنوب، في ظل التشكيل القائم لقوات المجلس الانتقالي من أحزمة ونخب، كونها محصورة بالقبيلة والمنطقة على عكس قوات هادي. وأضاف الصحافي الجنوبي، في تدوينة على" فيسبوك" ان أي مواجهة عسكرية محتملة بين قوات هادي والأحزمة والنخب، في حال غياب الطيران ستكون لمصلحة قوات هادي وخلال ساعات. Advertisements واوضح ان السبب في ذلك كون المعركة بين قوات من الأحزمة تنطلق من عدن في مقابل كتلة عسكرية من نطاق جغرافي ضخم وواسع. وأكد بن لرزق، أن معركة عدن الأخيرة، أثبتت أن أي قوة عسكرية مؤهلة تأهيلا بسيطا يمكنها السيطرة على مدن الجنوب، خلال فترة زمنية لا تزيد عن 48 ساعة. وأشار إلى أن نقاط القوة حتى اللحظة جغرافيا وسياسيا لاتزال لصالح قوات هادي، وأن المهم في الأمر قدرة فريق سياسي وعسكري على التناغم والعمل بشكل متناسق

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