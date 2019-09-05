تحرك قبلي غرب شقرة ونصب نقاط تفتيش ورفع هذا العلم .. شـاهـد (صورة)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تقدمت مجاميع قبلية من محافظة ابين يوم الخميس ونصبت نقاط تفتيش غرب مدينة شقرة. وفي حين لايزال الجيش يسيطر على مدينة شقرة قال سكان محليون لصحيفة عدن الغد ان مسلحين من رجال القبائل بمحافظة ابين تقدموا الى منطقة الشيخ عبدالله المطلة على زنجبار. جديد الحدث أونلاين: Advertisements ونصب المسلحون من رجال القبائل نقاط تفتيش على طول الخط وانتشروا على جانبيه ورفعوا علم الجمهورية اليمنية.. وقال مصدر قبلي لصحيفة عدن الغد ان رجال القبائل باتوا يسيطرون على مساحة واسعة وقاموا بتأمينها.

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