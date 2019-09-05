البخيتي يكشف حقيقية المباحثات الأمريكية الحوثية

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يزيد بن سلمان - شبوة - علق قيادي حوثي على الانباء التي تتحدث عن اجراء الجماعة محادثات مع الجانب الامريكي. Advertisements وقال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي:انه لم تحدث اي محادثات مع الجانب الامريكي لوقف الحرب. وكانت وسائل اعلام امريكية تناقلت اخبار تؤكد موافقة على اجراء محادثات مع الحوثيين.

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