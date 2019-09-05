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الأخبار صور مباشرة من مليونية الوفاء لدولة الامارات بعدن يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسيةالأخبارصور مباشرة من مليونية الوفاء لدولة الامارات بعدن صور مباشرة من مليونية الوفاء لدولة الامارات بعدن الخميس 05 سبتمبر 2019 05:21 مساءً صور مباشرة من مليونية الوفاء لدولة الامارات بعدن. Advertisements مراد محمد سعيد المزيد في الأخبار البخيتي يكشف حقيقية المباحثات الأمريكية الحوثية علق قيادي حوثي على الانباء التي تتحدث عن اجراء الجماعة محادثات مع الجانب الامريكي. وقال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي:انه لم تحدث اي محادثات مع

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