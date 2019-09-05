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صور مباشرة من مليونية الوفاء لدولة الامارات بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسية 0b9ef8b763.jpg الأخبار arr.png صور مباشرة من مليونية الوفاء لدولة الامارات بعدن

صور مباشرة من مليونية الوفاء لدولة الامارات بعدن

الخميس 05 سبتمبر 2019 05:21 مساءً
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صور مباشرة من مليونية الوفاء لدولة الامارات بعدن.

 

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مراد محمد سعيد 

 
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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