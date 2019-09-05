- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
الخميس 5 سبتمبر 2019
مليونية الوفاء فى عدن
كتب
الخليج 365-عدن
انطلقت عصر اليوم الخميس، أولي فاعليات مليونية الوفاء في العاصمة عدن بمشاركة جماهير غفيرة وغير مسبوقة تشهدها المدنية.
ورفعت الجماهير أعلام دول الامارات والسعودية والجنوب ولافتات شكر وعرفان للتحالف العربي في دعمه لتحرير المحافظات الجنوبية وارساء الاستقرار.
وفي محافظة المهرة شرق البلاد، اتجهت الجماهير من المحافظة نحو مدينة المكلا للمشاركة بالمليونية. وعبر أبناء مدينة المهرة عن شكرهم للدول التحالف عما قدموه من دعم في ارساء الامن لهذه المحافظة وتعزيزه.
وأكد أبناء المهرة عن دعمهم للقوات الجنوبية التي عملت على دعم الامن في عموم المحافظات ومكافحة الارهاب، مشيرين أن هذه الفعالية جاءت تلبية لدعوة المجلس الانتقالي برئاسة عيدروس الزبيدي.
وكان أبناء محافظة المهرة قد بدأوا مساء امس بالزحف نحو مديرية سيحوت قادمين من مديريات المحافظة للتوجه نحو المكلا.
وانطلقت الحشود نحو المكلا يتقدمهم قيادات المجلس الانتقالي بقيادة حسان مهدي بلحاف وأعيان ومشايخ المحافظة.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق أول فعالية لمليونيه الوفاء في العاصمة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.