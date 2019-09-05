انطلاق أول فعالية لمليونيه الوفاء في العاصمة عدن

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الخميس 5 سبتمبر 2019

مليونية الوفاء فى عدن

كتب الخليج 365-عدن

انطلقت عصر اليوم الخميس، أولي فاعليات مليونية الوفاء في العاصمة عدن بمشاركة جماهير غفيرة وغير مسبوقة تشهدها المدنية.



ورفعت الجماهير أعلام دول الامارات والسعودية والجنوب ولافتات شكر وعرفان للتحالف العربي في دعمه لتحرير المحافظات الجنوبية وارساء الاستقرار.

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وفي محافظة المهرة شرق البلاد، اتجهت الجماهير من المحافظة نحو مدينة المكلا للمشاركة بالمليونية. وعبر أبناء مدينة المهرة عن شكرهم للدول التحالف عما قدموه من دعم في ارساء الامن لهذه المحافظة وتعزيزه.

وأكد أبناء المهرة عن دعمهم للقوات الجنوبية التي عملت على دعم الامن في عموم المحافظات ومكافحة الارهاب، مشيرين أن هذه الفعالية جاءت تلبية لدعوة المجلس الانتقالي برئاسة عيدروس الزبيدي.

وكان أبناء محافظة المهرة قد بدأوا مساء امس بالزحف نحو مديرية سيحوت قادمين من مديريات المحافظة للتوجه نحو المكلا.

وانطلقت الحشود نحو المكلا يتقدمهم قيادات المجلس الانتقالي بقيادة حسان مهدي بلحاف وأعيان ومشايخ المحافظة.