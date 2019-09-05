صحيفة: متفائلون بنجاح اجتماع جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الجنوبي 

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الخميس 5 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
جدة عدن - الخليج 365
قالت صحيفة خليجية، "متفائلون بنجاح اجتماع جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الجنوبي".
وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة الإتحاد الإماراتية ، “الإمارات والسعودية شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات.. بلاغة تختصر استراتيجية استثنائية لقيادتين تجمعهما رؤية واحدة في الأمن والسلام والاستقرار”.
وأشارت في افتتاحيتها بعددها الصادر اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - إلى أنه في كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، خلال افتتاح " حديقة شهداء حرس الرئاسة "، ميثاق، هدفه الأمن المشترك واستقرار المنطقة، وشعاره المصير والمستقبل، وأفقه مفتوح على تجاوز الصعاب أيا كانت للتقدم إلى الأمام.
وأضافت نتذكر مرفوعي الرأس، شهداءنا في " التحالف العربي " الذين سقطوا دفاعا عن الحق والواجب في حادث صافر في مأرب، حاملين رايات الشرف والعز والإرادة الصلبة لتضحيات لا تموت وبطولات تدرس عبرا في العطاء والفداء وحب الوطن جيلا بعد جيل.
وأكدت مع بلاد الحرمين، ماضون قدما في الهدف الرئيسي لإنهاء الانقلاب الحوثي ونصرة الشعب اليمني. لن نلتفت إلى خيانات حزب " الإصلاح " الإخواني، بقدر ما نركز أكثر على وحدة الصف، وإعادة تركيز جهود المواجهة ضد " الانقلابيين " ومن يدعمهم من الإرهابيين.
وأعربت في ختام افتتاحيتها عن ثقتها بحنكة المملكة في تذليل الصعاب، ومتفائلون بنجاح اجتماع جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الجنوبي في إعادة وحدة الصف مهما كان الموقف صعبا ومعقدا، ولن نسمح إلا بهدف واحد لا يتغير هو إنهاء الانقلاب.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.