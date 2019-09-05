Advertisements Advertisements الخميس 5 سبتمبر 2019 مليونية الوفاء كتب الخليج 365-عدن رفعت الحشود الغفيرة في العاصمة عدن اليوم الخميس صورا لقيادات دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية شكرا وعرفانا بالجهود المبذولة التي قدموها في دعم أبناء الجنوب في تحرير المحافظات وتثبيت الامن والاستقرار.

وفي ذات الاطار علق الناشط السياسي جمال الحربي على المقطع الفيديو ادناه بالقول:" أبناء الجنوب الشرفاء يرددون بصوت واحد: نحالف من حالفته السعودية ونحالف من حالفته الإمارات وإن رغمت أنوف". Advertisements وأضاف:" مصيرنا واحد..فأبناء الملك عبد العزيز وأبناء زايد ضحوا بأنهار من الدم على هذه الأرض ولن نخذلهم أبدا. أبناء الجنوب الشرفاء يرددون بصوت واحد: نحالف من حالفته السعودية ونحالف من حالفته الإمارات وإن رغمت أنوف..فمصيرنا واحد..فأبناء الملك عبد العزيز وأبناء زايد ضحوا بأنهار من الدم على هذه الأرض ولن نخذلهم أبدا. #اليمن#مليونيه_الوفاء_للاماراتpic.twitter.com/j4xKWXJUgl وتقاطرت الحشود منذ يوم امس نحو العاصمة عدن لاحياء فعالية مليونية الوفاء وذلك عرفانا لما قدمته دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة في تحرير الارض واستتباب الامن منذ خمسة اعوام. Advertisements Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مليونية الوفاء ترفع صور قيادات السعودية والامارات شكراً وعرفاناً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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