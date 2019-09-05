شاهد.. الالاف من أبناء أبين يتجهون نحو العاصمة عدن

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الخميس 5 سبتمبر 2019
أبناء أبين
كتب
الخليج 365-أبين
توجه الالاف من أبناء محافظة أبين اليوم الخميس نحو العاصمة عدن بقيادة رئيس القيادة المحلية عبدالله احمد الحوتري.
وانطلق أبناء أبين صباح اليوم للمشاركة في فعالية مليونية الوفاء وعرفانا برد الجميل لدولة الامارات لوقوفها الى جانب الشعب الجنوبي وقضيته العادلة.
وشوهدت مئات السيارات والمركبات في صفوف منتظمة رافعة اعلام دولة الجنوب.
وقال الحوتري:" نحن نقف إلى جانب دولة الامارات وما تتعرض من هجمة شرسة من قوى الشر والارهاب في حكومة الشرعية التي يسطير عليها الاخوان المسلمين.
وذكر الحوتري أن الدم الجنوبي اختلط بالدم الاماراتي ولم يتردد ابناء الجنوب عامة وابناء ابين خاصة قيد انمله بالدفاع عن دولة الامارات تجاه من تسول له نفسه المساس بدولة الامارات.
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