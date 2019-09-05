الجنوبيون اثناء مليونية الوفاء

كتب الخليج 365 - خاص

أكد مواطنون جنوبيون على أهمية المشاركة في مليونية الوفاء لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي شهدتها العاصمة عدن، ومدينة المكلا بمحافظة حضرموت، اليوم الخميس، بناءا على دعوة المجلس الإنتقالي الجنوبي . وعبر المواطنون في إستطلاع، لـ(الخليج 365)، عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة لمواقفها العروبية تجاه شعب الجنوب .. مؤكدين أن دولة الإمارات أسهمت في حماية الجنوب من مؤامرات عديدة كان يحيكها لها بعض المتربصون من أعدائها المنتمين للتنظيمات المتطرفة كالإخوان وأذرعها القاعدة وداعش . وقالوا "نقدم الشكر العرفان للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة" .. لافتين إلى أن لدولة الإمارات مواقف إنسانية عديدة إلى جانب أدوارها العسكرية في تحرير العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية من مسلحي الميليشيات الإنقلابية والعناصر المتطرفة .



وشددوا على أن مشاركتهم في مليونية الوفاء للإمارات في عدن هو أحد أوجه التعبير عن الوفاء لدولة الإمارات .. لافتين إلى أن ما قامت به دولة الإمارات سيظل ديناً على أبناء المحافظات الجنوبية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنوبيون لـ(اليمن العربي) : دولة الإمارات أسهمت في حماية الجنوب من مؤامرات الأعداء .. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.