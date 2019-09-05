شكرا لقرائتكم خبر عن مجاميع قبلية مسلحة تحاصر معسكر (بارشيد) المتمرد والمدعوم اماراتيا في المكلا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7978612قال مصدر عسكري من معسكر الحمراء غربي المكلا أن مجاميع مسلحة من مديرية ميفعة بمحافظة شبوه تتجمع الان بمحاذاة محافظة حضرموت وتهدد باقتحام المعسكر التابع للواء (بارشيد) الموالي للمجلس الانتقالي المتمرد المدعوم اماراتيا والمحاذي لمحافظة شبوة.

وأشار المصدر أن المجاميع القبلية المسلحة تطالب بالأفراج عن 7 من ابناءها أعتقلهم مسلحو مليشيا (بارشيد) صباح الاربعاء.

وكانت نقطة تابعة ‏للواء المتمرد على الشرعية بدأت الثلاثاء الماضي بمنع مواطنين يمنيين من ابناء المحافظات الشمالية من دخول مدينة ‎المكلا بأوامر من الضباط الاماراتيين.

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وكشفت مصادر محلية عن تحركات للامارات وادواتها في حضرموت بعد فشلهم في مدينة عزان ‎بمحافظة شبوة. ودعا المجلس الانتقالي الانقلابي الى فعالية مؤيدة للامارات في مدينة المكلا رغم قرار اللجنة الامنية برئاسة المحافظ فرج البحسني بمنع أي تجمعات أو فعاليات سياسية حفاظا على استقرار المحافظة.

يذكر أن ‏(لواء بارشيد) المتمرد على الشرعية والمدعوم اماراتيا اغلب منتسبيه من الضالع ويقوده المدعو عبدالدايم محمد صالح الشعيبي، وصلته تعزيزات عسكرية اماراتية عبر مطار الريان الاسبوع الماضي.

وكان وكيل محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش ابلغ الفريق فهد بن تركي لدى لقاءه الاسبوع الماضي في الرياض بأن لواء (بارشيد) لايمتثل لأوامر الرئيس ولا لقيادة المنطقة الثانية و طالبه بطرده من مدينة المكلا.7978612