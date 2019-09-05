شكرا لقرائتكم خبر عن بوادر حرب مستعرة بين حضرموت وشبوة.. الطرفان يحشدان ولواء في المكلا يخذل الشرعية.. من ينتصر؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6663254قال مصدر عسكري من معسكراء الحمراء غرب المكلا أن مجاميع مسلحة من مديرية ميفعة بمحافظة شبوه تتجمع الان بمحاذاة محافظة حضرموت وتهدد بأقتحام معسكر الحمراء التابع للواء بارشيد والمحادي لمحافظة شبوة.

وأشار المصدر أن هذه المجاميع المسلحة تطالب بالأفراج عن 7 من ابناءها وينتمون للنخبة الشبوانية أعتقلتهم قوات معسكر بارشيد صباح هذا اليوم.

وأكد المصدر العسكري ان جميع منتسبي المعسكر ولواء بارشيد غرب المكلا على أهبة الاستعداد .

من جانبه نفى لناطق باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية هذه الانباء.

وقال أن الاخبار غير صحيح الاخبار التي تم نشرها عن مجاميع حاصرت معسكر الحمراء في ساحل حضرموت.

وقال أن حضرموت بخير وتعيش حالة استقرار وهي النموذج الناحج في ظل قيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني وقال في تصريحه ان قواتنا جاهزة لكسر أي عدو وضحينا من أجل الامن والاستقرار واستشهد أكثر من 300 شهيد من أجل الامن الذي نعيشه في المكلا ولن نفرط فيه مهما كلف الأمر.

إلى ذلك أصدرت قياد لواء بارشيد المرابط غرب مدينة المكلا بحضرموت بياناً هاماً يوضح فيه اسباب الحملة الإعلامية ضد اللواء وقيادته.

وقد جاء في البيان.. نظراً للحملة الإعلامية الشرسة والتي يشنها إعلام حزب الإصلاح ضد لواء بارشيد ودعواته المتكررة لإستهداف اللواء، وضرب علاقته بقوات النخبة الحضرمية فإن قيادة لواء بارشيد تريد أن توضح لشعب الجنوب أسباب هذه الحملة التي يتعرض لها اللواء واهمها..

1-الضربات الساحقة والعمليات الموجعة التي تلقاها هذا الحزب الإرهابي علي يد ابطال لواء بارشيد واشقاءهم في النخبة الحضرمية ومنها الضربة القاضية التي تلقتها عصابات الحزب الإرهابي في معقلها الأكبر بوادي المسيني والذي مثل سقوطه في يد اللواء وتمركز كتائب لواء بارشيد فيه نهاية لأحلام حزب الإصلاح الإرهابي في العودة للمكلا وبقية مدن ساحل حضرموت،قبل أن يواصل اللواء استئصال جذور الحزب الإرهابي من مدن وادي حجر وصولاً إلى حدود شبوة.

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2-احكام القبضة الأمنية على البوابة الغربية للمكلا وافشال العديد من المخططات الإرهابية لاستهداف المكلا والقبض على منفذيها المنتمين لهذا الحزب اللعين.

3-مواقف اللواء الثابته والقوية تجاه شعب الجنوب وقضيته الوطنية المتمثلة بالتحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة.

4-مطالبة قيادة اللواء وتأكيدها الدائم على ضرورة تحرير وادي حضرموت وطرد الألوية التي توفر ملاذاً آمناً للمتطرفين،وتمثل منطلق لإستهداف امن ساحل حضرموت.

5-فضح قيادة اللواء لعلاقة الإصلاح بالحوثيين وتهريب نفط حضرموت للحوثيين بإشراف الحزب وحماية عصاباته الإرهابية.

وعليه فإن قيادة لواء بارشيد تؤكد: أن لواء بارشيد سيظل الى جانب النخبة الحضرمية الدرع الحصين الذي يحمي حضرموت ويتصدى لكل محاولات حزب الإصلاح واذرعه الإرهابية الى ساحات حضرموت وان حملات التحريض الممنهج لن تثني اللواء وقيادته عن الضرب بيد من حديد في وجه من تسول له نفسه المساس بأمن حضرموت،ومساندة القوات الجنوبية التي تواجه مليشيات الإرهاب في أي شبر من أراضي الجنوب.

كما يؤكد اللواء على علاقته الراسخة والوثيقة ببقية الوية النخبة الحضرمية وتحت قيادة اللواء فرج سالمين البحسني ولن يستطيع مرتزقة الإخوان شرخ العلاقة ووحدة الهدف التي تجمع بين قوات اللواء والنخبة الحضرمية وأبناء حضرموت.

كما يؤكد اللواء على جاهزيته القتالية العالية واستعداده الكامل للتصدي لكل المشاريع الإرهابية الإصلاحية سواء في المكلا أو وادي حضرموت وصولاً لشبوة والمهرة وحتى تحرير كل الأراضي الجنوبية.

وختاماً يؤكد لواء بارشيد لشعب الجنوب بأنه لن يتردد في الدفاع عن أي شبر من أرض الجنوب، وأن على الشعب الجنوبي أن يثق بقواته المسلحة وقدرتها على انتزاع حقه في التحرير والاستقلال واستعادة الدولة.المجد والخلود لشهداء الجنوب الأحرار والشفاء للجرحى والحرية للأسرى والمعتقلين..

صادر عن قيادة لواء بارشيد بمحافظة حضرموتالعميد الركن/عبدالدائم الشعيبي… قائد لواء بارشيد.

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