شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصرف وبيع العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8278658

كشف مصدر مصرفي في أسعار الصرف وبيع العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني صباح اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة عدن. وقال المصدر في إفادته أن أسعار الصرف وبيع العملات الأجنبية جاءت على النحو الآتي:- الريال السعودي: Advertisements الصرف: 159 البيع: 161 الدولار الأمريكي: الصرف: 607 البيع: 6178278658

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