شكرا لقرائتكم خبر عن مجددا.. صحيفة عكاظ السعودية تشن هجوما لاذعا على الشيخ حمود المخلافي.. ماذا قالت؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9478130نشرت صحيفة عكاظ السعودية اليوم الخميس مقالا للكاتبة والروائية السعودية نورا المطيري هاجمت فيه القيادي في المقاومة الشيخ حمود سعيد المخلافي ووصفته براقص الطربوش.

وفي المقال اتهمت الكاتبة السعودية الشيخ المخلافي بأنه يتبع توجيهات تنظيم الاخوان والشيخ يوسف القرضاوي وينفذ مسرحية الحرب على الحوثي، متجاهلة ان من تتهمة بتنفيذ المسرحية قدم سبعة من افراد اسرته شهداء سقطوا في معارك الدفاع عن تعز، ابرزهم ولده وشقيقه. في حين لم تقدم السعودية على حسم المعركة منذ خمس سنوات بالمحافظات الشمالية بينما تحشد قواتها لمحافظة المهرة طمعا في خيراتها.



و يأتي الهجوم السعودي على الشيخ المخلافي على خلفية الدعوة التي وجهها للمقاتلين المتواجدين في الحد الجنوبي للمملكة، طالبهم بالعودة للدفاع عن مدينة تعز وحمايتها من المخططات التدميرية التي تحاك ضدها.9478130