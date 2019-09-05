شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع : تجدد المواجهات بين القوات المشتركة ومليشيا الحوثي غرب قعطبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2572834 قالت مصادر ميدانية من اللواء 30 مدرع ان مواجهات عنيفة اندلعت بين القوات الجيش المشتركة ومليشيا الحوثي غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع. وبحسب المصادر العسكرية ان وحدات من اللواء 30 مدرع مسنودة بالمقاومة الجنوبية والحزام الامني تصدت لعملية زحف فاشلة قامت بها مليشيا الحوثي من اتجاة باب غلق والزبيريات . واضافت المصادر ان مواجهات دارت بمختلف الاسلحة انتهت بكسر زحف ميليشيات الحوثي وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم2572834

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