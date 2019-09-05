الاكثر مشاهدة - عاجل : الشرعية توجه ضربة مباغتة للانتقالي الجنوبي في جدة.. وتجبر محمد بن زايد على القبول بهذا الشرط الذي سينهي حلم الانفصاليين إلى الأبد

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الشرعية توجه ضربة مباغتة للانتقالي الجنوبي في جدة.. وتجبر محمد بن زايد على القبول بهذا الشرط الذي سينهي حلم الانفصاليين إلى الأبد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أرسلت دولة الامارات العربية المتحدة وفدًا عالي المستوى إلى مدينة جدة السعودية للجلوس على طاولة النقاشات مع قيادة التحالف العربي الذي تقودة المملكة العربية السعودية بشأن الأحداث التى شهدتها العاصمة اليمنية الموقتة عدن .

ونقلت “شبكة صوت الحرية ” المقربة من الرئاسة اليمنية عن مسؤول حكومي تأكيده على وصول فريق عالي المستوى من دولة الامارات التى تدعم المتمردين في عدن، إلى مدينة جدة يوم أمس الأول.

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وقال المسؤول الحكومي إنه الوفد الإماراتي بصدد التفاهم مع قيادات عليا من المملكة العربية السعودية للخروج باجراءات لتنفيذها على الارض وفق بيان التحالف الصادر في ١٠ اغسطس المنصرم والوقوف الجاد على موقف الشرعية اليمنية بشان التمرد المسلح من قبل المتمردين والقصف الجوي الذي استهدف قوات الجيش الوطني في محافظة ابين قبل ايام.

وأشار المصدر ل” شبكة صوت الحرية ” ان وجود قيادات الدولة اليمنية ( نائب الرئيس ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء ) في مدينة جدة يأتي في سياق توجيهات فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي وضمن التواصل المستمر مع قيادة المملكة العربية السعودية للوقوف على أحداث التمرد الأخيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية وليس للحوار مع مليشيات متمردة علي الدولة في المحافظات المحررة .

وكان الناطق الرسمي للحكومة اليمنية راجح بادي أكد في وقت سابق ان الثوابت الوطنية وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية ليست محل مساومات أو نقاش.