الاكثر مشاهدة - ورد الآن : الانتقالي الجنوبي يفاجئ الجميع ويتراجع عن الانفصال ويرضخ لمخرجات الحوار الوطني ويصدر البيان رقم1

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : الانتقالي الجنوبي يفاجئ الجميع ويتراجع عن الانفصال ويرضخ لمخرجات الحوار الوطني ويصدر البيان رقم1 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس الجمعية الوطنية بما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً – اللواء أحمد سعيد بن بريك: “أن المجلس الانتقالي يسعى في نهاية المطاف لتحقيق حلم شعب الجنوب في إقامة فيدرالية حديثة ونؤكد لكم انه ضمن ادبياتنا و رؤانا المعمدة بدم الشهداء”.

وأضاف بن بريك ضمن الاحتفالبة الخاصة بالشكر للإمارات التي دعى لها المجلس، “سنشكل دولة النظام والقانون والعدل من خلال قيام الاقاليم للمحافظات الجنوبية”.

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وجدد بن بريك، وقوف الانتقالي مع التحالف والرئيس هادي قائلاً: “لنكون مع التحالف والرئيس الشرعي في خندق واحد لمواجهة المشروع الفارسي وتنفيذ المشروع العربي بعيداً عن امراء الحرب الفاسدين وتحقيق الأهداف التي من اجلها جاء التحالف”.