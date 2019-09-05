شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : الانتقالي الجنوبي يفاجئ الجميع ويتراجع عن الانفصال ويرضخ لمخرجات الحوار الوطني ويصدر البيان رقم1 والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس الجمعية الوطنية بما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً – اللواء أحمد سعيد بن بريك: “أن المجلس الانتقالي يسعى في نهاية المطاف لتحقيق حلم شعب الجنوب في إقامة فيدرالية حديثة ونؤكد لكم انه ضمن ادبياتنا و رؤانا المعمدة بدم الشهداء”.
وأضاف بن بريك ضمن الاحتفالبة الخاصة بالشكر للإمارات التي دعى لها المجلس، “سنشكل دولة النظام والقانون والعدل من خلال قيام الاقاليم للمحافظات الجنوبية”.
وجدد بن بريك، وقوف الانتقالي مع التحالف والرئيس هادي قائلاً: “لنكون مع التحالف والرئيس الشرعي في خندق واحد لمواجهة المشروع الفارسي وتنفيذ المشروع العربي بعيداً عن امراء الحرب الفاسدين وتحقيق الأهداف التي من اجلها جاء التحالف”.
كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - ورد الآن : الانتقالي الجنوبي يفاجئ الجميع ويتراجع عن الانفصال ويرضخ لمخرجات الحوار الوطني ويصدر البيان رقم1 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.