الاكثر مشاهدة - ضربة موجعة للحوثيين تفقدهم أعتى الأسلحة .. وحالة طوارئ واستنفار غير مسبوق في هذه الجبهات .. وقيادي حوثي يعترف ويكشف (تفاصيل النكبة)

شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة للحوثيين تفقدهم أعتى الأسلحة .. وحالة طوارئ واستنفار غير مسبوق في هذه الجبهات .. وقيادي حوثي يعترف ويكشف (تفاصيل النكبة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، أن مليشيا الحوثي تعيش حالة طوارئ غير معلنة بعد قرب نفاذ مخازن الأسلحة لديها نتيجة للحرب المستمرة منذ عام 2014م حتى الآن .

وأوضح قيادي حوثي لـ”المشهد اليمني” أن توجيهات صدرت من قبل قيادات عليا في المليشيا لمسئولي المشتروات في الجبهات بشراء أسلحة من السوق التجارية .

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وأضاف المصدر أن عناصر تابعة للمليشيا توجهت إلى أسواق السلاح وخاصة في محافظتي صنعاء وعمران وذمار وتم التواصل بتجار الأسلحة لتوفير متطلباتهم وخاصة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والتي تعرضت للتهالك نتيجة للاستخدام المتزايد.

وأكد المصدر أن تزايد إعداد الجبهات ساهم أيضا في نفاذ الذخائر.



ونوه المصدر بأن المليشيا أجبرت العديد من التجار بتمويل عملية الشراء .

جدير بالذكر أن المليشيا قامت خلال الأشهر الماضية بمصادرة العديد من الأسلحة التابعه للتجار وللمشايخ والمسئولين وهو ماجعل هؤلاء يخزنون أسلحتهم لدى أطراف أخرى حتى لاتتعرض للمصادره ولاتتوقف عملية بيع الأسلحة المرحلة لهم.



كما ارتفعت أسعار قطع السلاح والذخائر في الاسواق المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.