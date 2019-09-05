الاكثر مشاهدة - طليقة ‘‘الملك محمد’’ تفجر مفاجأة عن ‘‘ذكريات حميمية’’ في أول لقاء بينهما وما حدث بينهما قبل الخطوبة(صورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن طليقة ‘‘الملك محمد’’ تفجر مفاجأة عن ‘‘ذكريات حميمية’’ في أول لقاء بينهما وما حدث بينهما قبل الخطوبة(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت أكسانا فويفودينا ملكة جمال موسكو طليقة ملك ماليزيا السابق ، فتح صندوق أسرار طليقها الملك محمد الخامس، وأصاب بعض ما أفصحت عنه بالصدمة محبي ومتابعي الفائزة بلقب ملكة جمال موسكو 2015.

ووفقا لموقع ” روسيا اليوم ” فقد كشفت أكسانا فويفودينا ذكريات حميمة من بينها لحظة تعرفها على ملك ماليزيا السابق محمد الخامس، وكتبت على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي قائلة: “حين رأيت زوجي لأول مرة، خطر لي، ولا أدري سببا لذلك، أنه سيصبح أبا لأبنائي، لكن في ذلك الوقت رميت هذا الشعور على عجل لأن الوقت كان مبكرا جدا”. Advertisements ​

ومما أثار الجدل بين جمهور متابعيها أن ملكة جمال موسكو لعام 2015 كتبت أنها سألت السلطان محمد الخامس “قبل أن يعود إلى ماليزيا ما إذا كان متزوجا وهل له أولاد، فأخبرني أنه لم ينجب وهذا أكبر حلم في حياته، كما قال إنه طلق زوجته السابقة وهي من جمهورية التشيك عام 2015 لأنها كذبت عليه، وأكدت أنها غير مرتبطة رسميا، إلا أنها لم تكن مطلقة في ذلك الحين”.

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