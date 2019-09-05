الاكثر مشاهدة - عاجل : أمريكا تعلن إجراء حوار مباشر مع الحوثيين صباح اليوم وتطلق عليهم هذا الوصف .. شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أمريكا تعلن إجراء حوار مباشر مع الحوثيين صباح اليوم وتطلق عليهم هذا الوصف .. شاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال مسؤول أمريكي كبير، اليوم الخميس، إن واشنطن تجري محادثات مع جماعة "أنصار الله" الحليفة لإيران في محاولة لإنهاء الحرب في اليمن.
وحسب "أ ف ب"، قال ديفيد شينكر مساعد وزير شؤون الشرق الأدنى الأمريكي: "نحن نركز بشدة على محاولة إنهاء الحرب في اليمن".
وأضاف: "نجري أيضًا محادثات مع الحوثيين قدر الإمكان لمحاولة إيجاد حل تفاوضي مقبول من الطرفين للصراع".
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