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الاكثر مشاهدة - عاجل : أمريكا تعلن إجراء حوار مباشر مع الحوثيين صباح اليوم وتطلق عليهم هذا الوصف .. شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - قال مسؤول أمريكي كبير، اليوم الخميس، إن واشنطن تجري محادثات مع جماعة "أنصار الله" الحليفة لإيران في محاولة لإنهاء الحرب في اليمن.

وحسب "أ ف ب"، قال ديفيد شينكر مساعد وزير شؤون الشرق الأدنى الأمريكي: "نحن نركز بشدة على محاولة إنهاء الحرب في اليمن".

 

 

 

 

 

 

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وأضاف: "نجري أيضًا محادثات مع الحوثيين قدر الإمكان لمحاولة إيجاد حل تفاوضي مقبول من الطرفين للصراع".

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