الاكثر مشاهدة - إعلان مفاجئ بشأن إخراج قوات التحالف العربي من حضرموت.. وإصدار البيان رقم1 (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان مفاجئ بشأن إخراج قوات التحالف العربي من حضرموت.. وإصدار البيان رقم1 (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال اللواء فرج البحسني محافظ حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية، بأن من يقول ان السعودية والإمارات احتلال فإنه عدو واضح ويجب ان يحال إلى النيابة العامة. Advertisements ​ وأضاف البحسني في تسجيل مصور، بأن الاحتلال الحقيقي هو البقاء حكم الارهاب والقاعده وداعش، اما التحالف جاء ليحررك، ولا يجب أن يتم نكران جهودهم بهذا الجحود.



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