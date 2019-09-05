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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الإمارات ترضخ لشروط الشرعية مجبرة وتذهب للحوار بدلاً عن الانتقالي.. (مستجدات حصرية)

أكدت مصادر مطلعة في السعودية أن وفد إماراتي رفيع المستوى وصل السعودية بوقت متأخر مساء أمس للحوار مع الشرعية عقب رفض الحوار مع الانتقالي الذي يعتبر أداة بيد الإمارات وليس صاحب قرار.

وأشارت المصادر إلى أن رضوخ الإمارات جاء استجابةً لرسالة وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري الذي قال:

(لن تتفاوض الدولة مع الانتقالي.. لا تفاوض مع الأدوات، بل مع سيدهم وصانعهم الإمارات.

إن أراد الإماراتيون تفاوض فليتفضلوا ويأتوا إلى عندنا، أما عبيدهم وأدواتهم الذين لايملكون قراراً فلا حوار معهم).

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محللون سياسيون ذكروا لموقع "يمن دايركت" أن إرسال الإمارات لوفد رفيع المستوى للتفاوض المباشر مع الدولة اليمنية من أجل الوصول لخروج إماراتي يحفظ ماء وجه الإمارات من الجنوب اليمني وعدن.

ويأتي ذلك في ظل ضربات اقتصادية عنيفة تتعرض لها شركات الإمارات وقطاع السياحة والتجارة فيها بسبب حملات ودعوات مقاطعة يمنية وعربية واسعة النطاق غير مسبوقة، حققت هزة عنيفة لاقتصاد وسمعة الإمارات، رغم أن تلك الحملات لم تكمل الأسبوع بعد، ومازالت الدعوات والحملات تتوسع بالعالم أجمع لمقاطعة منتجات وشركات هذه الدويلة التي وصل شرها لكل بلد عربي.