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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : توجيهات صارمة من المقدشي تخص مأرب والعرادة يعلن الحرب على هؤلاء

ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، اليوم الخميس، اجتماعا للجنة الأمنية بمحافظة مأرب، لمناقشة الأوضاع والمستجدات الأمنية في المحافظة، بحضور المحافظ اللواء سلطان العرادة، ووكيل وزارة الداخلية اللواء أحمد الموساي.

وأشار المقدشي إلى أن معركة الأمن والاستقرار لا تقل أهمية عن معركة استعادة وتحرير الوطن، باعتبار الأمن هو الركيزة الأساسية للبناء والتنمية وتعزيز وجود الدولة بمختلف مؤسساتها وإسناد المعركة التي يخوضها الجيش والشعب في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية.

وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب التي باتت قبلة لآلاف اليمنيين النازحين من ظلم مليشيا الحوثي الانقلابية ونموذجا للمحافظات المحررة.

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وخلال الاجتماع وجه المقدشي بمضاعفة الجهود والتحلي بمزيد من اليقظة والحذر والتنسيق والتعاون المشترك لتعزيز الأمن وتأمين وحماية الطرق الرئيسية والمصالح العامة والمنشئات الاقتصادية الحيوية وعدم التهاون مع أي ممارسات أو محاولات للإخلال بالاستقرار والأمن وأي مخططات للعصابات الإجرامية والإرهابية التي تستهدف المحافظة؛ وملاحقة المطلوبين والخارجين عن النظام والقانون وعدم السماح بالعودة للوراء والقفز فوق المكتسبات.

من جهته أشاد محافظ مأرب بتضحيات أبطال الجيش الوطني إلى جانب رجال الأمن لحفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

واكد اللواء العرادة أن السلطات المحلية والأجهزة الأمنية لن تتهاون في القيام بواجباتها في صد كل من يحاول زعزعة أمن واستقرار المحافظة.

وشدد على تعاون جميع أبناء المحافظة وكل المواطنين المقيمين فيها ووقوفهم مع أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة بما يحفظ لمأرب الهدوء والاستقرار.. مضيفا أن السلطات المحلية لن تألوا جهداً في دعم ومساندة الأجهزة الأمنية بما يمكنها من القيام بواجباتها والمهام الموكلة إليها