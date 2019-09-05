شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الأمر خطير..ماذا يحدث إذا تناولت خبزًا متعفنًا بعد إزالة البقعة الخضراء منه؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كثيراً ما نلحظ وجود بقعة من العفن الأخضر على الخبز أثناء إعداد شطيرة سريعة لسد جوعنا بها، إلا أن البعض لا يجد خطورة في إزالة هذا الجزء المتعفن من الخبز وتناوله بشكل طبيعي ما لم تظهر عليه هذه الفطريات .

في حقيقة الأمر، فإن تناول الخبز أو أي أطعمة أخرى ظهر العفن على جزء منها قد يؤذي الشخص ويعرض صحته للخطر، حتى بعد إزالة هذه البقعة الخضراء.

تناول الخبز المتعفن بعد إزالة الجزء الفاسد

جديد الحدث أونلاين:

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ومن الأطعمة التي ينصح بالتخلص منها فور ظهور العفن عليها هي؛ الخبز والأجبان الطرية واللبن والمربى والحبوب والنقانق واللحوم المدخنة والخضراوات والمكسرات - بحسب تحذيرات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).



خطورة تناول الأطعمة المتعفنة



وقد تمتد خطورة هذا الأمر لتتسبب بتأثيرات ضارة على الإنسان مثل الإصابة بالسرطان أو مشكلات الجهاز الهضمي والكلي، وذلك بسبب السموم الفطرية التي تتكون عند عملية التمثيل الغذائي للفطريات، وهي عبارة عن مركبات سامة تتكاثر في ظروف معينة تؤثر على صحة الإنسان - وفقاً للهيئة الإسبانية للمستهلكين وسلامة الغذاء والتغذية (Aecosan)

كما يمكن أن تؤدي هذه السموم الفطرية أيضاً إلى تثبيط الجهاز المناعي والتقليل من قدرة جسم الإنسان على مقاومة الأمراض المعدية .