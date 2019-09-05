المتحدث باسم التحالف: أسقطنا طائرة مسيّرة في خميس مشيط

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الخميس 5 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365_وكالات

قال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف العربي، إن قوات التحالف تمكنت، ظهر اليوم الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة، أطلقتها ميليشيات الحوثيين باتجاه الأعيان المدنية في خميس مشيط.



وأضاف العقيد المالكي، خلال حديثه، أن“محاولات الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق الطائرات دون طيار مصيرها الفشل“، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.

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وأكد المتحدث الرسمي، أن“التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية“.

كما أكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد الحوثيين، لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.