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الخليج: الإمارات شاركت السعودية لدرء خطر التمدد الإيراني ومساعدة اليمن

الخميس 5 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب أبو ظبي الرياض - الخليج 365

أكدت صحيفة خليجية، أن الإمارات شاركت في تأسيس التحالف العربي بقيادة السعودية، بقناعة تامة بدور المملكة المحوري، وإيمان مطلق بوحدة الهدف والمصير المشترك، من أجل إعادة الشرعية للشعب اليمني ودرء خطر التمدد الإيراني بالمنطقة.



وقالت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - ، إنه كل يوم تثبت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أن شراكتهما التي أكسبها الزمن متانة، لم تكن تستند إلى علاقة عابرة؛ بل إلى أرضية صلبة، يجسدها الواقع قولا وفعلا، وقد اختبرتهما الكثير من المحطات ولم تخرجا منها إلا أكثر قوة، وهما تقودان تحالفا يتجذر كل يوم؛ إذ إنه تحالف قائم على معطيات مشتركة؛ الهدف منها تحقيق إنجازات نوعية واستثنائية.

وتابعت تأكيد ما يجمع البلدين الشقيقين ما أورده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، أمس خلال افتتاحه حديقة شهداء حرس الرئاسة، فقد قال سموه " الإمارات والسعودية شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة.

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والهدف الذي يجمعنا أمن السعودية والإمارات واستقرار المنطقة، يجمعنا مصيرنا ومستقبلنا".

وأوضحت أن هذا القول يؤكد أن المحطات التي مرت بها العلاقات بين البلدين عديدة، ودائما كان التنسيق بينهما على أعلى مستوى، وقد تعزز التحالف الوثيق بينهما عبر التضحيات، وتعمق عبر التنسيق والحوار الصادق الذي يعكسه دفاع السعوديين والإماراتيين عن هذا التحالف الذي يمتد إلى كل مكان، وله عميق الأثر في التحولات الكبيرة في المنطقة.

ولفتت إلى أنه من هنا تأتي أهمية زيارة عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، لباكستان، فهي تعكس التنسيق القائم بين البلدين على أعلى مستوى، لأن مهمة الدولتين تكمن في إطفاء الحرائق التي تشتعل بين وقت وآخر بين الأشقاء والأصدقاء، كما حدث في عاصفة الحزم لنجدة اليمن؛ بهدف استعادة شرعيته عام 2015، بعد الانقلاب الذي نفذته جماعة الحوثي الإرهابية، حيث شاركت الإمارات في تأسيس التحالف العربي بقيادة السعودية، بقناعة تامة بدور المملكة المحوري، وإيمان مطلق بوحدة الهدف والمصير المشترك، من أجل إعادة الشرعية للشعب اليمني ودرء خطر التمدد الإيراني بالمنطقة، ومكافحة الإرهاب الذي تمثله الحركات والتنظيمات المتطرفة، مثل "القاعدة"، و"داعش"، ومساعدة الشعب اليمني إنسانيا، واقتصاديا، وتنمويا، وبشراكة من شأنها أن تدحض أطماع وأوهام عبدالملك الحوثي، الذي يتاجر وآلته الإعلامية بترهات وشائعات حول انسحاب الإمارات من التحالف.. وهو ما لم يحدث ولن يحدث.

وأضافت أنه بالأمس كانت الزيارة المشتركة للوزيرين تبحث التعاون والعمل المشترك بينهما وبين باكستان، وما خلفه النزاع حول قضية كشمير، الذي أحدث توترا كبيرا بين باكستان والهند؛ حيث كان موقف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يدعو إلى التهدئة، وهو منهج ثابت تتمسكان به، ولا تحيدان عنه قيد أنملة.

وأكدت "الخليج " في ختام افتتاحيتها أن السعودية والإمارات ستبقيان معا وإلى الأبد، لأن علاقتهما متجذرة قائمة على عرى المصير المشترك والأخوة والثوابت الراسخة والهدف الواحد.