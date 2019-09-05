شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: وصول تعزيزات عسكرية ضخمة الى عتق بينها دبابات (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9492025وصلت تعزيزات عسكرية ضخمة الى مدينة عتق قبل قليل. وقال سكان محليون لصحيفة عدن الغد ان قوات عسكرية وصلت الى عتق على ظهر قاطرات Advertisements

وبين التعزيزات دبابات وناقلات جند وسلاح كاتيوشا. وتمركزت القوات في محور عتق. وقال مصدر عسكري ان هذه القوات ستواصل طريقها صوب ابين.9492025

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