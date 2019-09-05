شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عـــــــــــاجل: الرئيس هادي يقيل قيادات عسكرية وأمنية ويعين العميد ''أحمد علي'' في هذا المنصب العسكري الرفيع (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ذكرت مصادر صحفية أن حكومة الشرعية قررت اقالة عدد من القيادات العسكرية والأمنية في محافظة شبوة بسبب ولائها للإمارات والمجلس الإنتقالي الجنوبي، والعمل على إثارة الفوضى والتمرد على الحكومة في المحافظة.

وقالت المصادر إن حكومة الشرعية قررت اقالة مدير الأمن السياسي في شبوة العميد صالح علي لمروق، بسبب عمله على تسهيل تمدد قوات النخبة في شبوة، ومشاركته في العمل على إسقاط المحافظة بيد القوات الموالية للإمارات.

جديد الحدث أونلاين:

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وأضافت المصادر: أن الحكومة قررت تعيين العميد أحمد علي سويلم، خلفاً للعميد لمروق لإدارة الأمن السياسي في الحافظة.

الجدير بالذكر أن نجل العميد لمروق، “ماجد لمروق” يعمل قائد النخبة الشبوانية الموالية للإمارات في محور مرخه، واحد القادة الميدانيين في أحداث شبوة.

وأشارت المصادر أن إقالة لمروق ستتبعها اقالات لعدد من المتورطين في دعم القوات التابعة للإنتقالي والتعاون معها في المحافظات الجنوبية.