شاب حضرمي يجتاز المرحلة الثانوية بنسبة 99.88% ويكسب قلوب الناس

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الخميس 5 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - بكر محسن

كتب الصحفي الحضرمي مطيع بامزاحم منشور على صفحته بالفيسبوك حول نسبة النجاح المميزة التي حققتها حضرموت هذا العام.



وكاب بامزاحم: "خبر مفرج للغاية، حصول إبن مدينة #بروم الطالب أسامة أحمد على العمودي على المركز الأول في امتحانات شهادة #الثانوية_العامة #القسم_العلمي بنسة 99.88 على مستوى #الجمهورية_اليمنية".

وأضاف: "أسامة اعرفه منذ طفولته، فهو تلميذ متميز وطالب متفوق وفتى نابغة، وضع نصب عينية هدف نبيل وسعى لتحقيقه، فكان له ما أراد ومارغب وماتنمى وما اجتهد لأجله و"لكل مجتهد نصيب" كما قيل في مقولة النجاح الشهيرة".

وتابع: "ونحن في خضم اجواء هذه الفرحة الغامرة، لزاما علينا توجيه شكرنا الجزيل وامتنانا الكبير لأسرته الكريمة، وللأساتذته الكرام، ولكل من شجعه وساعده وسانده وعلمه، ولثانوية #المكلا النموذجية التي منحت أسامة كل متطلبات التميز ووفرت له كل مستلزمات التفوق".

وختم منشوره بالقول: "بالتوفيق لك عزيزي أسامة في حياتك العلمية القادمة، فأنت انموذج متفرد نفتخر به كثيرا، وطالب مجتهد نعتز به ايما اعتزاز".

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ولسوء الحظ، وفي حادثة غريبة من نوعها تحدث لأول مرة في حضرموت جنوب شرقي البلاد، فجعت مدينة رخية بوادي المحافظة برسوب شامل لطلاب إحدى المدارس فيها بنسبة 100%.

حيث لم يتمكن جميع طلاب المرحلة الثانوية بمديرية رخية من اجتياز الإمتحانات النهائية بشكل كامل وجماعي، حدث لأول مرة في تاريخ حضرموت ساحلا ووادي.

ادارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت فجعت بإعلان رسوب جميع طلاب ثانوية رخية، حيث لم يتمكن طالب واحد من اجتيازها، حيث شمل الإخفاق كلا القسمين العملي والأدبي.

وجاء إخفاق جميع الطلاب بالقسمين العلمي والأدبي بعد امتناع الطلاب عن دخول قاعات الإمتحانات لأداء إمتحاني مادتي الرياضيات للقسم الأدبي والفيزياء للقسم العلمي.

وعلل الطلاب سبب عدم دخولهم للإختبار بعد رفض الإدارة المدرسية بالسماح لهم بالغش، نتيجة لعدم إكمال المنهج من قبل المعلمين؛ نتيجة للإضراب الذي دخل فيه المعلمين وأستمر لأشهر.. حد قول الطلاب.

ومن جانبها أكدت إدارة الثانوية أن إدعاء الطلاب غير صحيح، وجابهت قرار الطلاب بالشدة، وتعمدت عدم قبول عذر الطلاب في تلك المواد، الأمر الذي أدى الى ورسوبهم فيها بشكل كلي.

وقال مدير تربية مديرية رخية "هاشم الحامد" إن الطلاب تلقوا جميع المقررات الدراسية من المنهج واستنهجوها قبل الإمتحانات النهائية.

وأشار الحامد إلى أن أسباب امتناع الطلاب عن دخول الإمتحان غير مقبولة وغير مقنعة.

ومن جانبه أعلن جمال سالم عبدون وكيل وزارة التربية – مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت أن نسبة النجاح العامة لشهادة إنهاء المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2018 – 2019م قد بلغت (90.6%)، وقد شهدت اختبارات الشهادة الثانوية لهذا العام تنافساً كبيراً بين الطلاب والطالبات في جميع المديريات وحصدوا نسباً عالية في التحصيل العلمي بفضل جهودهم التي بذلوها وحصاداً مشرفا لمحاربة ظاهرة الغش التي نجحت حضرموت الساحل في مواجهتها بقوة لعدة سنوات.

وقال عبدون عندما نعلن اليوم عن أسماء العشرة الأوائل على مستوى المحافظة في القسمين العلمي والأدبي لابد لنا أن نجدد الشكر والتقدير للراعي الأول للقطاع التربوي والتعليمي سيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت – قائد المنطقة العسكرية الثانية، ونثمن هنا الجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارات التربوية والتعليمية والمدرسية والمعلمون والمعلمات وكل شرائح العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديريات خلال العام الدراسي المنصرم وكانوا خلية عمل واحدة لتحقيق العديد من الانجازات وتنفيذ البرامج والخطط والأنشطة بمثابرة واتقان وعمل مستمر. كما نهنئ الطلاب والطالبات الذين اجتهدوا وحققوا النجاح في الشهادة الثانوية ونبارك لهم هذا التميز والتفوّق الذي وصلوا إليه بعد تعب ومذاكرة وانضباط في الأيام الدراسية وأصروا على تحقيق المراكز العشرة الأولى على مستوى المحافظة. لقد بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين حصدوا المراكز العشرة الأولى في القسم العلمي (77) طالباً وطالبة، في حين حصد المراكز العشرة الأولى في القسم الأدبي (11) طالباً وطالبة.