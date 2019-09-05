تسريب بنود حوار جدة.. عودة الحكومة ودمج قوات الإنتقالي والسعودية تتكفل بالرواتب

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عدن - ياسمين التهامي - 8374808تسريب بنود (حوار جدة).. عودة الحكومة ودمج «قوات الانتقالي» والسعودية تتكفل بالرواتب وانسحاب نهائي للإمارات ￼

سربت مصادر قريبة من كواليس حوار جدة ، قائمة بنود يتم نتاقشتها في اجندة الحوار بين الشرعية والمجلس الانتقالي برعاية المملكة العربية السعودية وهذه ابرز البنود 1-ضم مليشيات الإنتقالي لقوام الجيش والأمن وعودة مؤسسات الدولة للحكومة الشرعية مع عودة معسكراتها إلى عدن ودعم عسكري للقوات الشرعية وتشكيل غرفة عمليات موحدة لتنسيق العمل الأمني في عدن بالتعاون مع القوات السعودية مع ضم الملف الأمني في عدن إلى السعودية بدلا من الإمارات. 2- تحول المجلس الإنتقالي للعمل السياسي فقط مع اشراكة في الحكومة الشرعية واشراكة في حكم إقليم عدن تحت راية الشرعية وسقف الجمهورية اليمنية. 3-عودة الحكومة بكامل طاقمها إلى عدن لممارسة أعمالها بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية ودعم سعودي لمشاريع جديدة يلمسها المواطن وتعود الحياة إلى طبيعتها. 4- وقف التصعيد الإعلامي ورأب الصدع وتوجيه المعركة الإعلامية تجاه العدو الأكبر وهو الحوثي. 5- تحريك الجبهات شمالا بمشاركة كل القوات بما فيها القوات الإنتقالية اللتي ستضم لقوام الجيش والأمن. 6- القوات المسلحة في عدن تغادر عدن تجاه الجبهات مع تجهيز قوات أمنية مشتركة تحمي عدن بالتنسيق مع قوات سعودية قد تشارك في حماية المطار والبنك المركزي والميناء والقصر والمؤسسات السيادية لتلافي عودة أي اختلالات قد تطرأ من جديد وتنسيق الجهود الأمنية. 7- توقف الإمارات عن دعم الإنتقالي والقوات التابعة له بعد دمجها وترقيمها وتحمل السعودية كامل الأعباء المالية وأي دعم سعودي أو غيره سيكون عبر الحكومة الشرعية. 8 - القوات الإماراتية ستغادر وستمثل بشكل رمزي في قيادة التحالف في عدن مع مشاركة ضباط يمنيين من الطرفين في قيادة قوات التحالف في عدن مع ربط قيادة التحالف في عدن بغرفة العمليات المشتركة في الرياض وأي عمل عسكري سيكون بمشاركة الجميع وبعلم الجميع. 9 - وقف التصعيد العسكري وتوجه لجنة مشتركة سعودية يمنية إماراتية إلى عدن لترتيب الملفات وتنفيذ الإتفاق على الأرض.8374808