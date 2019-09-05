شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة امريكية شديدة اللهجة لمحمد بن زايد تربك كل حساباته وتهز وجدان أبناء اليمن شمالاً وجنوباً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9577955 بعثت مواطنة امريكية من اصول يمنية رسالة لولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد تحذره فيها من السعي لفصل الجنوب عن الشمال بهدف احتلال الدولة الجنوبية المزمع اقامتها ونهب ثرواتها واستغلال موقعها الجغرافي العالمي. وقالت مها عبد الله سالم اليافعي وهي مواطنة امريكية من اصول يمنية في رسالتها " تذكر ياسمو الشيخ محمد ماذا حدث لأمريكا العظيمة والقوية حين حاولت تقسيم فيتنام الى شمال وجنوب ..كانت النتيجة مروعة وذبح الفيتناميون 67 الف جندي أمريكي. واضافت " نحن اليمنيون شعب مسالم لكننا شعب عظيم لا نقهر ونسائنا ورجالنا وحتى اطفالنا مسلحون من قمة راسهم حتى اخمص قدميهم فلا نريد ان ندفن جيش الامارات في ارضنا لأننا لا نكن الا الود والحب للشعب الاماراتي فلا تغامر بجنودك في ارض الاحرار لأنهم لن يعودوا الى الامارات الى جثث تحملهم التوابيت . واختتمت مها اليافعي رسالتها بالقول " انني اخلص لك النصح فلا تصدق المرتزقة الذين يطيعونك وينفذون اوامرك مقابل المال ..هؤلاء المرتزقة هم اول من سيشارك بذبح الجنود الاماراتيين ، فالمرتزق الذي باع وطنه شعبه بدراهم معدودات لن يتردد في قطع اليد التي امدته بالمال اذا وجد من يدفع اكثر ، ثم ياسمو الشيخ هل يمكن الوثوق بشخص باع ارضه وشعبه بابخس الاثمان؟9577955

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