شكرا لقرائتكم خبر عن اسطوانات الغاز المنزلي مجهولة المصدر تغزو سوق الضالع إثارة مخاوف السكان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9963508الضالع : وضاح الخوبري

يعتبر الغاز المنزلي أحد المستلزمات الضرورية لحياتنا اليومية وﻻ تخلو أكثر اﻷماكن التي نتواجد فيها يومياً من وجود أسطوانات الغاز ، التي قد تسبب مخاطر كثيرة داخل المنزل ،في حال سوء استخدامها وإغفال اﻹجراءات المطلوبة للوقاية من أخطارها .. مما يعرض حياتنا وممتلكاتنا للخطر ، فهي تتسبب باﻻختناق كونها غير صالحة للتنفس ، وتتسبب بحدوث انفجارات و حرائق خطيرة كونها مادة سريعة اﻻشتعال ،

انتشرت في الأونة الاخيرة اسطوانات غاز جديدة صينية رديئة الجودة تشكل خطر على حياة الإهالي . حيث أثارت الكثير من المخاوف والشكوك حول أستبدال الاسطوانات الغاز القديمة بإخرى جديدة مجهولة المصدر حيث يشعر المواطن في المناطق المحررة بالقلق و الخوف من حرب خفية ، وموت متربص يشاركه وأسرته السكن ، فﻼ توجد عائلة واحدة ﻻ تحمل هذه المخاوف أو لم تكتو بمخاطر اسطوانة غير صالحة لﻼستخدام حصلت عليها بشق اﻷنفس .

اسألة عديده تبحث عن أجابات كيف تم ادخالها ومن المسوؤل ولصالح من ؟ استدعى الأمر إلى أجراء تحقيق صحفي و بحث حول الموضوع وتداعياته الحكاية بدات منذ اشهر حسب اقوال بعض وكلاء بيع مادة الغاز ان احد التجار من المناطق الشمالية لدية كمية من الاسطوانات الجديدة تم شرائها من عدن ويريد استبدالها بإخرى قديمة نظراً لفرض مليشيات الحوثي رسوم جمارك عليها. والسؤال المحير لماذا تتكرر عملية الاستبدال وكم يملك هذا التاجر من أسطوانات جديدة يريد استبدالها ؟ ولماذا لا يتم التعامل مع الجهات الرسمية ؟ اذا كانت الاسطوانات الجديدة مضمونة وسليمة وأمنة وطبقاً اللمواصفات ووفق معايير السلامة.

تجار التجزئة ( وكلاء - مندوبي ) بيع مادة الغاز يمتلكون أسطوانات تالفة ويفرحون بإستبدالها بإخرى جديدة حيث تنتشر في الاسواق أسطوانات تالفة انتهى عمرها الافتراضي. القائمون على عملية الإستبدال سماسرة يعملون بالوكالة عن غيرهم لا احد يعلم لصالح من يعملون ومن المسؤول عن عمليه الاستبدال المشكلة معقدة فشلت السلطات في ضبط اﻷسعار وتوفير " الغاز " بصورة مستمرة، لتضطر ﻻبتكار آلية لتوزيعه باﻷسعار الرسمية، عبر " وكلاء ومندوبين " ، بحيث يتم تسجيل السكان بكشوف مسبقة، وما إلى ذلك من اﻹجراءات تزيد من معاناه الموطنين. فوق ذلك، فإن اﻻسطوانة التي يتم الحصول عليها بصعوبة تمثل في العديد من الحاﻻت، مصدراً محتمﻼً للموت و معرضة للإنفجار في اي لحظة ، نتيجة انتشار اﻻسطوانات التالفة .

أسطوانات الغاز في المحافظة متهالكة وﻻ تتوفر بها معايير السﻼمة واﻷمان ورغم ذلك يأخذها الناس لمنازلهم فليس هناك بديل آخر. استﻼم اﻻسطوانة كيفما كانت ! منذ اندلاع الحرب مطلع العام 2015 ، أصبح الحصول على اسطوانة الغاز للمنازل مهمة صعبة، إذ ارتفعت اﻷسعار إلى ما يزيد عن ضعفي سعره نتيجة الأزمة المستمرة ولعدم وجود الية رقابة ومتابعة لعملية التوزيع والبيع تلجى العديد من الأسر المقتدرة إلى السوق السوداء التى تتوفر لديها مادة الغاز بكثرة بينما تنعدم عند الوكلاء والمندوبين والمواطن المسكين يصبح الضحية. ويقول المواطن ( محمد الحلالي ‏) إنه " مثل غيرنا نستلم اسطوانة الغاز عبر مندوب الحارة، عبر التسجيل وكيف ما كان حالها ." ويضيف " المواطن ابو سعيد الغيماني انه يستلمها ‏( أي اﻻسطوانة التالفة ‏) ﻷنه بحاجة للغاز المنزلي خاصة مع انعدام توفر اﻻسطوانات للمواطنين باﻷعداد الكافية ."

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يستغرب ناشطون حقوقيون استمرار أزمة الغاز على الرغم من توفره بمأرب ، وعدم وجود أي مسوغات تستدعي عقاب الناس وحرمانهم من الغاز المنزلي ومضاعفة الهموم والمشكﻼت اليومية بألاضافة إلى أن " انتشار اسطوانات غاز تفتقر لمواصفات ومعايير السﻼمة يمثل كارثة أخرى " ، يقع فيها الكثيرون " نظراً للحاجة وعدم توفر الغاز ولعدم وجود بديل عنها ." تزايدت المطالبات الشعبية بسحب اسطوانات الغاز التالفة بصورة سريعة، ﻷنها أصبحت خطراً يتربص بحياتهم وحياة أطفالهم وعائﻼتهم . المطالبات الشعبية قابلتها الجهات المعنية بتصريحات فضفاضة ﻻ أكثر .. وإذا كانت هذه الجهات جادة في تﻼفيها فمن الممكن جداً إذا وجدت النوايا الصادقة من قبل الجهات المعنية المختصة، ولتكن البداية يجب أن تكون من اﻷسواق بحيث يتم مصادرة اسطوانات الغاز التالفة والغير مطابقة للمواصفات .

شركة الغاز في المحافظة تتعامل كجهة غير معنية بالأمر كيف تسمح تداول الاسطوانات التالفة والغير مطابقة للمواصفات في السوق غير مبالية بأرواح الناس وحياتهم ، لتخلق حرباً أخرى ﻻ يختلف آثارها عن ما تخلفه الحرب وأسلحتها من موت ودمار . لماذا لا تستشعر شركة الغاز في المحافظة المسؤولية اﻻجتماعيه تجاه الوطن والمواطن. والقيام بإتخاذ عدة إجراءات تكفل الحفاظ على سﻼمة أرواح المواطنين .

والتركيز على أهمية ايجاد آلية فاعلة وسهلة لضمان توزيع الغاز المنزلي لكافة المديريات واﻷحياء والحد من معاناة المواطنين .

من أجل تحقيق الاستقرار التمويني لمادة الغاز يجب تظافر وتنسيق الجهود بين السلطة المحلية والاجهزة الامنية و تفعيل دور الرقابة المجتمعية والبدء في اتخاذ جمله من التدابير ممثلة بالتالي:-

1- بتشكيل لجنة معنية تقوم بحصر وتحريز اﻻسطوانات التالفة، وإصدار توجيهات بعدم تعبئة أي اسطوانات يظهر منها تسريب،

مالم تتحمل المحطات كل التبعات القانونية حيال تلك مخالفة.

2- موفاة المديريات بالكميات المطلوبة لتوفير احتياجات المواطنين من مادة الغاز والعمل على تجنب اﻻختﻼﻻت .

3- تفعيل دور الرقابة على عملية تعبئة اسطوانات الغاز وفقا للمقاييس والمعايير الصحيحة .

9963508