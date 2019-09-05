قناة المسيرة الحوثية تبث قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل.. وإعلان حالة الطوارئ..شاهد ما ورد في...

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عدن - ياسمين التهامي - قالت قناة المسيرة الحوثية إن ما اسمتها، القوة الصاروخية، لمليشياتها أطلقت، اليوم الخميس، دفعة من صواريخ "بدر1" الباليستية على مطار وقوة الواجب السعودية في نجران. ونقلت عن متحدث العسكري للمليشيات ، العميد يحيى سريع في بيان، "أن إصابات الصواريخ - بفضل الله تعالى - كانت دقيقة وأدت إلى خروج المطار عن الخدمة"، كما شوهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى قوة الواجب". قد يهمك ايضاً: - وأخيرا .. أكاديمية سعودية تحرج محمد بن سلمان وتكشف مصير سعود القحطاني بعد تسريبات اغتياله المثير - دراسة: نقص فيتامين ”د“ يسببب هذا المرض الخطير Advertisements - حليمة بولند تستعرض مفاتنها بفيديو جديد بعد نفخ هذا الجزء الحساس! .. لن تصدق كيف أصبحت؟! - عاجل : قناة الجزيرة تعلن الآن هذا الخبر العاجل بشأن اليمن والذي رفع رأس كل اليمنيين.. شاهد ما ورد في شريطها الإخباري ؟ - شاهد ماذا صنع محمد بن سلمان بالأمير المعزول محمد بن نايف .. وكيف أصبح في آخر ظهور مفاجئ والقيد على قدميه؟! (صورة) وزعم العميد يحيى سريع أن العملية استهدفت مرابض الطائرات الحربية والاستطلاعية في المطار وأهدافا عسكرية أخرى. وبحسب قوله، فإن "هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على جرائم العدوان وحصاره المستمر على شعبنا اليمني العظيم وغاراته المتواصلة التي بلغت خلال الساعات الماضية أكثر من 60 غارة جوية".

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