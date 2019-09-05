"الخليج 365" يرصد استعدادات أبناء الجنوب للمشاركة في مليونية الوفاء بعدن.. فيديو

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الخميس 5 سبتمبر 2019

مليونية الوفاء بعدن

كتب الخليج 365 - بكر محسن

وصلت ظهر اليوم حشود كبيرة من محافظة أبين جنوبي البلا، الى العاصمة الجنوبية عدن للمشاركة في مليونية الوفاء التي دعا لها المجلس الإنتقالي الذي يرأيه القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، لتكون رسالة واضحة من الشعب الجنوبي للعالم بأنهم يقفون الى جانب أشقائهم في الإمارات قلبا وقالبا.



وواصلت الحشود الجنوبية اليوم، حشدها إلى شارع الشهيد مدرم الرئيسي في مديرية المعلا بالعاصمة عدن، للمشاركة في مليونية "الوفاء".

ورفعت الحشود الجنوبية أعلام دولتهم ودولة الإمارات العربية المتحدة، قادمين من مناطق متفرقة من الجنوب، لإحياء مليونية الوفاء للإمارات.

وجاءت هذه المليونية تعبيرا عن التأييد والوفاء لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتثمينا لوقوفها الجاد مع الشعب الجنوبي في محنته الحالية، ودعمها السخي والمستمر للجنوبيين في مختلف الجبهات، الإنسانية والتنموية والخدماتية.

وتأتي هذه الفعالية استجابة لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي، بالاحتشاد ورد الوفاء بالوفاء، وللتنديد بالحملات الإعلامية الإخوانية والقطرية ضد أبوظبي، وإحياءً لذكرى غدر 4 سبتمبر الذي شهد تعرض قوات التحالف العربي والقوات الإماراتية لقصف صاروخي في مأرب في 2015.

من جانبه، وجه عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، عدنان الكاف، الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، على جهودها السامية تجاه الجنوب دولة وأمنا واستقرار وقضية.

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وكتب الكاف، في تغريدة له عبر موقع التواصل تويتر: "‏إن شعب الجنوب خرج في عدن وحضرموت وسقطرى للتعبير عن وفائه لدولة الامارات العربية المتحدة حكاماً وشعباً على كل ماقدموه للجنوب من تضحيات ودعم تكللت بالنصر الذي امتزج فيه الدم الاماراتي بالدم الجنوبي في ميادين الشرف والعزة دفاعا عن المشروع العربي".

توجهت مواكب حاشدة من ابناء محافظة شبوة صباح اليوم الخميس، الى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت للمشاركة في مليونية الوفاء لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

ويشيد المشاركون في موكب شبوة بأهمية هذه المليونية، كتجسيد للوفاء والثناء والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة على مواقفها النبيلة، تجاه الشعب الجنوبي على مختلف الاصعدة السياسية والامنية والتنموية والانسانية، مشيرين إلى أن ابناء شبوة والجنوب عامة يثمنون هذه المواقف من دولة الإمارات الشقيقة.

وفي السياق جدد رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة الشيخ علي محسن السليماني، تقديره للمواقف العظيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بقيادتها الرشيدة وشعبها الشقيق والمتمثل في دعمهم السخي واللامحدود لشعب الجنوب، لافتاً إلى أن ابناء شبوة والجنوب عامة لن يكونوا الا في خندق واحد مع دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في التصدي للمشروع الإيراني في المنطقة العربية، ومكافحة الارهاب.

وعبر السليماني عن شكره وتقديره لابناء شبوة الذين توافدوا من كل حدب وصوب للمشاركة في مليونية الوفاء بمدينة المكلا، مع إخوانهم من ابناء محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى، والتي تتزامن مع مليونية الوفاء في العاصمة عدن، والتي يشارك فيها ابناء محافظات عدن وأبين ولحج والضالع.

هذا وقد ردد المشاركين من ابناء شبوة في طريقهم للمكلاء الهتافات الثورة الجنوبية و الاناشيد الحماسية المعبرة عن عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الجنوبي والإماراتي.

لمشاهدة الفيديو أعزاءنا الذي يؤكد التفاف أبناء الجنوب مع أشقائهم في دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا.