عاجـل: انفجار عنيف يهز الإمارات وحرائق مروعة تلتهم اكثر من 100 سيارة.. كارثة مفزعة تهدد الامارات.. (صور + فيديو)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تسبب حريق مركب في ميناء الشارقة، بالإمارات، في تلف أكثر من 100 مركبة متنوعة. ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن حريقا نشب مساء يوم الثلاثاء في مركب خشبي مخصص للنقل البحري. Advertisements وأشارت الصحيفة إلى أن الحريق تسبب في احتراق وتلف أكثر من 100 مركبة متنوعة، ولفتت إلى أن فرق إدارة الدفاع المدني في إمارة الشارقة تمكنت من إخماد الحريق دون تسجيل أية إصابات. وقالت الصحيفة إن عمليات التبريد استمرت لساعات، وتم إحالة موضوع الحريق للشرطة لمعرفة أسباب الحريق.

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