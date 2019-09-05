شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـل: مصرع رئيس المجلس الانتقالي والوفد المرافق له بعد تحطم الطائرة الاماراتية التي كانت تقل الوفد الى ابو ظبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشرت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي شائعة خطيرة مفادها ان رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي والوفد المرافق له لقو جميعا مصرعهم بعد تحطم الطائرة التي كانت تقل الوفد الى ابو ظبي.

وكثرت الشائعات والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مختلف الاحداث وخاصة مع تطورات الاوضاع في الجنوب والشد والجذب بي مختلف الاطراف .

جديد الحدث أونلاين:

Advertisements

وما يؤكد انها شائعة وليس حقيقة هو ان الوفد قد وصل الى ابو ظبي واعلن من هناك فشل الحوار مع الشرعية.

حيث اعلن عبدالعزيز شيخ سكرتير رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، اليوم الأربعاء، فشل حوار مدينة جدة مع الحكومة الشرعية ومغادرة وفد المجلس لمدينة أبو ظبي.

وهدد وتوعد عبدالعزيز الشيخ، في تسجيل صوتي، قيادات الحكومة الشرعية ووزير الداخلية أحمد الميسري مضيفا: " المعركة القادمة ستكون معركة فاصلة وعلينا الاستعداد والتأهب لها ".

وقال عبدالعزيز شيخ ان المجلس الانتقالي الجنوبي ارتكب خطأ فادح بعدم تصفيته لقيادات الحكومة الشرعية في مدينة عدن والسماح لهم بمغادرتها خلال الأحداث الأخيرة.