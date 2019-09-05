شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن محمد بن سلمان يطيح بمنظومة كبيرة في المملكة ويصدر أوامر سريعة وحاسمة بحق قيادات عليا في الدولة (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أصدر ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، أوامر بإجراء تغييرات واسعة في دوائر حكومية بالمملكة العربية السعودية.

وأصدر ولي العهد بن سلمان، اوامر عاجلة لـ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية، لوضع خطة للقضاء على الإجراءات البيروقراطية التي كان يعمل بها سابقاً بين المباحث الإدارية والنيابة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

جديد الحدث أونلاين:

Advertisements

حيث وجه ولي العهد بتغيير منظومة عمل الهيئة والقضاء على الإجراءات البيروقراطية السابقة بين المباحث الإدارية والنيابة العامة والهيئة، حيث سيتم تشكيل لجنة من مكافحة الفساد وجميع الجهات الحكومية المعنية حسب توجيه ولي العهد لكي نضمن عدم تكرار الإجراءات البيروقراطية السابقة.

وحذر ولي العهد كان قيادات عليا في الدولة ورؤوس كبيرة في الفساد بأنه سيتم اتخاذ اللازم معهم وهو الذي تم بتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.