شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب حملات اليمنيين..الإمارات تصدر أوامر وتوجيهات صارمة وهامة لمسئوليها ومواطنيها(تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4711627 أصدرت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة أوامر وتوجيهات هامة وصارمة لمسئوليها، بعد تزايد الضغوطات الواسعة اليمنية والأقليمية والدولية. وتقضي هذه الأوامر والتوجيهات بمنع مسئوليها وناشطيها التغريد على مواقع التواصل الاجتماعية تويتر وفيسبوك، حول اليمن. وتتضمن التوجيهات وقف الإساءة والشتائم لليمنيين، أو تناول قضايا وأحداث اليمن الأخيرة. Advertisements وتأتي هذه التوجيهات بعد الحملات الواسعة التي شنها اليمنيين على واقع التواصل الاجتماعي ضد الإمارات وسياستها الداعمة للمتمردين (الانتقالي الجنوبي)، وقصفها قبل عدة أيام تجمعات لقوات الجيش الوطني في نقطة العلم عند المدخل الجنوبي للعاصمة المؤقتة عدن. ودفعت السياسة الإماراتية الأخيرة اليمنيين للاندفاع والتسجيل في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وكان يمنيون شنوا وأطلقوا حملات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعددت بين المقاطعة لمنتجات وطيران الإمارات، وهو ما تسبب بدفع الإمارات إلى تنزيل سعر التذاكر بفارق 40%.4711627

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