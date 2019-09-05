الاكثر مشاهدة - المجلس الانتقالي يعلن عقد أول لقاء مع الحكومة الشرعية في جدة.. ومفاجأة بشأن هوية أعضاء الوفد الحكومي

شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الانتقالي يعلن عقد أول لقاء مع الحكومة الشرعية في جدة.. ومفاجأة بشأن هوية أعضاء الوفد الحكومي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث الرسمي باسم المجلس النتقالي الجنوبي الموالي للامارات، نزار هاشم، أن وفد المجلس الإنتقالي عقد إجتماعا مع الحكومة الشرعية في جدة.
وأضاف نزار هيثم، لـ«الشرق الأوسط» : عقد اجتماع غير رسمي، أمس، ضم «عقلاء» في الحكومة الشرعية، والمجلس الانتقالي وننتظر تحديد موعد رسمي لعقد لقاء مع وفد الحكومة.
وكانت الحكومة اليمنية، نفت مساء الأربعاء، وجود أي حوار مع الانتقالي الإماراتي في مدينة جدة السعودية، مؤكدة أن وحدة الأراضي اليمنية ليست محل نقاش.
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