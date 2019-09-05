عدن - ياسمين التهامي - عاجل : مصادر في رئاسة الجمهورية الساعات القادمة ستشهد تغيرات كبيرة لصالح الشرعية "تصريح"

2019/09/05 الساعة 10:15 صباحاً

قالت مصادر خاصة مقربة من رئاسة الجمهورية أن السعودية تسعى لمنع انفصال جنوب اليمن عن شماله لاعتبارات كثيرة تتعلق بين اهداف الرياض وأبوظبي من انشاء التحالف العربي وخوض الحرب ضد الحوثيين وكلاء ايران في اليمن. وأكد المصادر أن السعودية تمارس ضغوظ على الشرعية للقبول بالحوار مع الشرعية وهو ما رفضته الحكومة الشرعية واعتبرته إعتراف بالانقلاب. وأضافت المصادر ل"سقطرى بوست "أن السعودية اشعرت الامارات انها لن تسمح بالانفصال ولكن يمكن ان يتم استيعاب القيادات الجنوبية بالمطالبة الانفصال والتي نفذت انقلاب مسلح ضد الحكومة الشرعية بعدن والجنوب في اطار حكومة وحدة وطنية . وأضافت المصادر أن السعودية لن تتردد في التدخل العسكري لمنع انفصال الجنوب وان الأيام القادمة ستشهد تغيرا على الأرض لصالح الشرعية . الي ذلك قالت مصادر أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى عاصمة شبوة عتق دعما للجيش الوطني .