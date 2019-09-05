شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد ماذا صنع محمد بن سلمان بالأمير المعزول محمد بن نايف .. وكيف أصبح في آخر ظهور مفاجئ والقيد على قدميه؟! (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشر حساب معنيّ بأخبار الأمير محمد بن نايف على موقع “تويتر” صوراً حديثة للأمير الذي عزله ابن عمّه محمد بن سلمان وجرّده من ولاية العهد ومنعه من أيّ مواقع قيادية في المملكة.

ووفقاً لحساب “أخبار محمد بن نايف” -غير الرسمي بتويتر- فقد ظهر الأمير السعودي خلال حضوره زواج الامير عبدالعزيز بن بندر مساء الإثنين كان حساب “العهد الجديد” المعروف بتسريباته من داخل أروقة صناعة القرار بالسعودية، كشف في تغريدةٍ له عن معلوماتٍ جديدة تتعلق بولي العهد السابق محمد بن نايف.

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وقال “العهد الجديد” في تغريدةٍ له في ذكرى الإنقلاب على “ابن نايف”، إنّ الإسوارة الإلكترونية لا تزال في قدم “ابن نايف” منذ وضعت يوم الإنقلاب عام2017.

وأكد أيضاً أن محمد بن نايف لا يزال تحت الإقامة الجبرية، ولا يخرج دون إذن من “ابن سلمان”.

وأشار إلى أن “ابن سلمان” فوّض رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ لاحقا في النظر في اتخاذ تلك القرارات، لـ”ابن نايف” ولعدد آخر من الأمراء ذكر منهم “العهد الجديد”: (متعب، الوليد، عزوز، إلخ). يذكر أنّه في يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من يونيو حزيران 2017 تلقى الأمير محمد بن نايف، ولي العهد السعودي والشخصية القوية في جهاز الأمن بالمملكة على مدى العقدين الماضيين، اتصالا للقاء الملك سلمان بن عبد العزيز في الطابق الرابع من القصر الملكي في مكة.

وذكر مصدر مقرب من الأمير محمد بن نايف في حينه أن الملك أمره في الاجتماع بالتنحي لصالح ابنه الأثير الأمير محمد بن سلمان “لأن إدمانه العقاقير المسكنة يؤثر على حكم ولي العهد على الأمور وتقديره لها”.

وقال المصدر وفق “رويترز”: ”الملك جاء للقاء محمد بن نايف وكانا وحدهما في الغرفة وقال له: “أريدك أن تتنحى، لأنك لم تستمع للنصيحة بأن تتلقى العلاج من إدمانك الذي يؤثر بصورة خطيرة على قراراتك“.