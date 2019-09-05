قيادة لواء بارشيد تصدر بيانا بشأن حملات التحريض الإخوانية الإرهابية

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الخميس 5 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - المكـلا

أصدرت قياد لواء بارشيد المرابط غرب مدينة المكلا بحضرموت بياناً هاماً يوضح فيه اسباب الحملة الإعلامية المسعورة والتي يشنها إعلام حزب الإصلاح الإرهابي ضد اللواء وقيادته وآخرها تغريدة العميل الإخواني عبد الرقيب الهدياني على صفحته في تويتر والتي دعا فيها لإسقاط اللواء من أجل فتح الطريق أمام مليشيات الحزب واذرعه الإرهابية المتمثلة بالقاعدة وانصار الشريعة وداعش للعودة مجدداّ الى محافظة حضرموت.



وقد جاء في البيان..

نظراً للحملة الإعلامية الشرسة والتي يشنها إعلام حزب الإصلاح ضد لواء بارشيد ودعواته المتكررة لإستهداف اللواء،وضرب علاقته بقوات النخبة الحضرمية فإن قيادة لواء بارشيد تريد أن توضح لشعب الجنوب أسباب هذه الحملة التي يتعرض لها اللواء واهمها..

1-الضربات الساحقة والعمليات الموجعة التي تلقاها هذا الحزب الإرهابي علي يد ابطال لواء بارشيد واشقاءهم في النخبة الحضرمية ومنها الضربة القاضية التي تلقتها عصابات الحزب الإرهابي في معقلها الأكبر بوادي المسيني والذي مثل سقوطه في يد اللواء وتمركز كتائب لواء بارشيد فيه نهاية لأحلام حزب الإصلاح الإرهابي في العودة للمكلا وبقية مدن ساحل حضرموت،قبل أن يواصل اللواء استئصال جذور الحزب الإرهابي من مدن وادي حجر وصولاً إلى حدود شبوة.

2-احكام القبضة الأمنية على البوابة الغربية للمكلا وافشال العديد من المخططات الإرهابية لاستهداف المكلا والقبض على منفذيها المنتمين لهذا الحزب اللعين.

3-مواقف اللواء الثابته والقوية تجاه شعب الجنوب وقضيته الوطنية المتمثلة بالتحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة.

4-مطالبة قيادة اللواء وتأكيدها الدائم على ضرورة تحرير وادي حضرموت وطرد الألوية التي توفر ملاذاً آمناً للمتطرفين،وتمثل منطلق لإستهداف امن ساحل حضرموت.

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5-فضح قيادة اللواء لعلاقة الإصلاح بالحوثيين وتهريب نفط حضرموت للحوثيين بإشراف الحزب وحماية عصاباته الإرهابية.

وعليه فإن قيادة لواء بارشيد تؤكد:

أن لواء بارشيد سيظل الى جانب النخبة الحضرمية الدرع الحصين الذي يحمي حضرموت ويتصدى لكل محاولات حزب الإصلاح واذرعه الإرهابية الى ساحات حضرموت وان حملات التحريض الممنهج لن تثني اللواء وقيادته عن الضرب بيد من حديد في وجه من تسول له نفسه المساس بأمن حضرموت،ومساندة القوات الجنوبية التي تواجه مليشيات الإرهاب في أي شبر من أراضي الجنوب.

كما يؤكد اللواء على علاقته الراسخة والوثيقة ببقية الوية النخبة الحضرمية وتحت قيادة اللواء فرج سالمين البحسني ولن يستطيع مرتزقة الإخوان شرخ العلاقة ووحدة الهدف التي تجمع بين قوات اللواء والنخبة الحضرمية وأبناء حضرموت.

كما يؤكد اللواء على جاهزيته القتالية العالية واستعداده الكامل للتصدي لكل المشاريع الإرهابية الإصلاحية سواء في المكلا أو وادي حضرموت وصولاً لشبوة والمهرة وحتى تحرير كل الأراضي الجنوبية.

وختاماً يؤكد لواء بارشيد لشعب الجنوب بأنه لن يتردد في الدفاع عن أي شبر من ارض الجنوب،وأن على الشعب الجنوبي أن يثق بقواته المسلحة وقدرتها على انتزاع حقه في التحرير والاستقلال واستعادة الدولة.

المجد والخلود لشهداء الجنوب الأحرار والشفاء للجرحى والحرية للأسرى والمعتقلين..

صادر عن قيادة لواء بارشيد بمحافظة حضرموت

*العميد الركن/عبدالدائم الشعيبي... قائد لواء بارشيد*