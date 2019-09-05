"البحسني" يؤكد نجاح صندوق دعم الشباب في توفير فرص عمل

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الخميس 5 سبتمبر 2019

البحسني

كتب متابعات_الخليج 365

بلغ إجمالي المشاريع الممولة من قبل صندوق دعم الشباب منذ نهاية العام الماضي 2018م وحتى الربع الثالث من العام الجاري 2019م نحو 112 مشروعاً، منها 26 مشروع في عام 2018م و86 مشروع خلال الربع الثالث من هذا العام.



وأكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني نجاح صندوق دعم الشباب في توفير فرص عمل للشباب، مشيداً بتنوّع المشاريع التي موّلها الصندوق خلال العام المنصرم والربع الثالث من العام الجاري بما فيها المشاريع الزراعية والإنتاجية والتجارية والصحية إلى جانب المشاريع الخدمية والحيوانية، التي وفّرت فرص عمل للشباب والشابات على مستوى المحافظة، وساعدت في تعزيز ثقافة العمل الخاص .

وثمّن المحافظ دور قيادة صندوق دعم الشباب في تفعيل حافظة الصندوق الدوّار بالمكلا والبالغ عدد المشاريع فيه 30 مشروعاً بمبلغ 20,000,000 عشرين مليون ريال يمني، إلى جانب تفعيل برنامج الريان بسيئون الذي يضم 16 مشروعاً بقيمة اجمالية 11,905,000 احدى عشر مليون وتسعمائة وخمسة ألف ريال، وتنفيذ النزولات الميدانية للمشاريع الممولة على مستوى مديريات الساحل والوادي.

وتنوعت المشاريع التي تم تمويلها من قبل الصندوق لتشمل مختلف القطاعات، منها 19 مشروع زراعي و15 مشروع انتاجي و43 تجاري و4 مشاريع صحية و5 مشاريع حيوانية ، إضافة الى 26 مشروع خدمي، بكلفة إجمالية بلغت 378,453,000 ريال (ثلاثمائة وثمانية وسبعين مليون وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألف ريال)، حيث يبدأ الحد الأدنى للتمويل من 50 ألف ريال وحتى 5 مليون ريال للتمويل.

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يذكر أن صندوق دعم الشباب نفّذ أمسية تعزيز ثقافة مشروع الخاص في المكلا وأمسية في تريم وأخرى في سيئون، ويوفّر لعملائه دورات تأهيلية في خطوات بناء المشاريع ودراسة جدواها والتدريب على برنامج المحاسب الأول يمن سوفت.

وفي وقت سابق، نظمت مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي بالمكلا، عاصمة محافظة حضرموت، دورة تدريبية لتدريب المدربين للبرنامج الصيفي لطلاب الثانوية العامة.

وتنفذ هذا البرنامج مؤسسة مؤسسة حضرموت بتمويل الوكالة الالمانية GIZ بأشراف مكتب وزارة التربية والتعليم بحضرموت.

البرنامج يستهدف 200 طالب وطالبة من طلاب الثانوية بمشاركة كافة المدربين للبرنامج في مجال المهارات الحياتية والمهنية قدمها كل من المهندس محمد الهندي و ابتسام الجعدبي مندوبين الوكالة الالمانية GIZ تستمر على مدى أسبوع كامل يتلقى خلالها المشاركون بالدورة عدد من المهارات التي يجب أن تتوفر لدى المدرب لإيصال المعلومات للطلاب وأساليب التعامل مع الطلاب وطرق التواصل معهم وتفعيل الأنشطة الطلابية والمهارات الحياتية والمهنية لدى الطلاب .

وأوضح المهندس فهد عبدالله باعشن رئيس مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي بأن الدورة التدريبية تهدف إلى إعداد المدربين لتوجيه الطلاب وتقييم إدائهم واكتشاف المهارات الشخصية لذا الطلاب.

وأشار باعشن إلى أن البرنامج سيحقق نتائج ملموسة على الواقع من خلال تمكين الشباب بالمهارات والقدرات التي تساعدهم على تحديد تخصصاتهم المهنية والفنية ومسارات التخصصات الجامعية متمنياً للطلاب والطالبات اللذين سيشاركون بالبرنامج التوفيق والنجاح والاستفادة من مخرجات البرنامج في حياتهم العملية .