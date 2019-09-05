شكرا لقرائتكم خبر عن "كسر هيبة الشيخ محمد بن راشد"... الحوثي يدخل على خط الازمة بين دبي وأبوظبي! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7429883علق عضو المجلس السياسي في جماعة الحوثيين محمد علي الحوثي، على رسائل حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حول تشويه سمعة دولة الإمارات.

وقال الحوثي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "لماذا يبحث بعض الإماراتيين عن مبرر لكسر هيبة الشيخ محمد بن راشد؟ ويستمرون في التغريد على التويتر؟".

وأَضاف: "هل هو نتيجة لخلاف مدعوم من أبوظبي أم ماذا؟ يبدو لي أن رسالته كانت عقلانية ويجب عليهم احترامها بغض النظر عن أي شيء آخر".

لماذا يبحث بعض الإماراتيين عن مبرر لكسر هيبة الشيخ محمد بن راشد ويستمرون في التغريد على التويتر؟

هل هو نتيجة لخلاف مدعوم من أبوظبي أم ماذا؟

يبدو لي أن رسالته كانت عقلانية ويجب عليهم احترامها بغض النظر عن أي شيء آخر.

واقول للشيخ محمد

ليست التغاريدمن شوهت صورة الإمارات بل الحروب — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 4, 2019

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محمد علي الحوثي@Moh_Alhouthi

لماذا يبحث بعض الإماراتيين عن مبرر لكسر هيبة الشيخ محمد بن راشد ويستمرون في التغريد على التويتر؟

هل هو نتيجة لخلاف مدعوم من أبوظبي أم ماذا؟

يبدو لي أن رسالته كانت عقلانية ويجب عليهم احترامها بغض النظر عن أي شيء آخر.

واقول للشيخ محمد

ليست التغاريدمن شوهت صورة الإمارات بل الحروب

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لماذا يبحث بعض الإماراتيين عن مبرر لكسر هيبة الشيخ محمد بن راشد ويستمرون في التغريد على التويتر؟

هل هو نتيجة لخلاف مدعوم من أبوظبي أم ماذا؟

يبدو لي أن رسالته كانت عقلانية ويجب عليهم احترامها بغض النظر عن أي شيء آخر.

واقول للشيخ محمد

ليست التغاريدمن شوهت صورة الإمارات بل الحروب — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 4, 2019

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لماذا يبحث بعض الإماراتيين عن مبرر لكسر هيبة الشيخ محمد بن راشد ويستمرون في التغريد على التويتر؟

هل هو نتيجة لخلاف مدعوم من أبوظبي أم ماذا؟

يبدو لي أن رسالته كانت عقلانية ويجب عليهم احترامها بغض النظر عن أي شيء آخر.

واقول للشيخ محمد

ليست التغاريدمن شوهت صورة الإمارات بل الحروب — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 4, 2019

وتابع: "وأقول للشيخ محمد ليست التغاريد من شوهت صورة الإمارات بل الحروب".

وكان الشيخ محمد بن راشد بعث بعدد من الرسائل التي وجهها لمواطني ومسؤولي الإمارات العربية المتحدة، شدد فيها على حماية سمعة الدولة، لافتا إلى عدم السماح بالعبث بإرث مؤسس الإمارات الراحل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤكدا أن صورة الإمارات والإماراتي لابد أن تبقى ناصعة كما بناها وأرادها زايد.

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وذكر أن العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي يأكلان من منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها، مشيرا إلى أن سُمعة دولة الإمارات ليست مشاعا لكل من يريد زيادة عدد المتابعين.

الإخوة والأخوات .. المواطنين والمواطنات .. مع بداية موسم جديد للعمل والانجاز في بلادنا .. أحببت أن أوجه مجموعة من الرسائل ... pic.twitter.com/aJ6EXyDxa5 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 31, 2019

">

HH Sheikh Mohammed✔@HHShkMohd

الإخوة والأخوات .. المواطنين والمواطنات .. مع بداية موسم جديد للعمل والانجاز في بلادنا .. أحببت أن أوجه مجموعة من الرسائل ...

الإخوة والأخوات .. المواطنين والمواطنات .. مع بداية موسم جديد للعمل والانجاز في بلادنا .. أحببت أن أوجه مجموعة من الرسائل ... pic.twitter.com/aJ6EXyDxa5 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 31, 2019 /photo/1

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الإخوة والأخوات .. المواطنين والمواطنات .. مع بداية موسم جديد للعمل والانجاز في بلادنا .. أحببت أن أوجه مجموعة من الرسائل ... pic.twitter.com/aJ6EXyDxa5 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 31, 2019

Twitter Ads info and privacy

الإخوة والأخوات .. المواطنين والمواطنات .. مع بداية موسم جديد للعمل والانجاز في بلادنا .. أحببت أن أوجه مجموعة من الرسائل ... pic.twitter.com/aJ6EXyDxa5 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 31, 2019

وتشارك دولة الإمارات العربية في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.7429883