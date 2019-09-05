شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جميح يفجر مفاجأة ثقيلة قبل قليل حول قرار صارم من مجلس الأمن ضد الإمارات ودعمها للإرهاب باليمن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 1819662كشف الاكاديمي اليمني والكاتب الصحفي المعروف، الدكتور محمد جميح، قبل قليل، عن تأجيل مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار صادم ضد الإمارات ودورها الإرهابي في اليمن.
وفي تغريدة على تويتر، رصدها محرر "بويمن" نقل جميح عن مصادر دبلوماسية قولها إن "أعضاء في مجلس الأمن الدولي طلبوا تأجيل النظر في شكوى الحكومة اليمنية ضد الإمارات في المجلس".
وذكر أن ذلك يأتي " انتظاراً لجهود السعودية في إيجاد حل".
الجدير بالذكر أن الحكومةالشرعية رفعت شكوى ضد الإمارات تتهمها بدعم المليشيات الإرهابية في اليمن، والسعي لتمزيقه واحتلال أراضيه.1819662
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